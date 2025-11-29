Доля частных банков в кредитовании экономики Азербайджана достигла 70%

Кредитные вложения в экономику Азербайджана по состоянию на 1 ноября этого года составили 31 млрд 169,4 млн манатов, что на 0,4 % больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 6,4 % больше по сравнению с началом года и на 8,3 % больше по сравнению с 1 ноября прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), 21 млрд 842,4 млн манатов, или 70 % кредитных вложений, приходится на долю частных банков (+8,8%).

На отчетную дату кредитные вложения государственных банков составили 7 млрд 561,5 млн манатов (+7,9%). За год доля государственных банков в общих кредитных вложениях снизилась с 24,4% до 24,3%.

По состоянию на 1 ноября кредитные вложения небанковских кредитных организаций (НБКО) составили 1 млрд 765,5 млн манатов (+ 3,9%). За год доля НБКО в общих кредитных вложениях снизилась с 5,9% до 5,7%.