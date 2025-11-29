Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşunda özəl bankların payı 70 %-ə çatıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    • 29 noyabr, 2025
    • 15:44
    Bu ilin noyabrın 1-nə Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu 31 milyard 169,4 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 0,4 % çox, ilin əvvəlinə nisbətən 6,4 % çox, ötən ilin noyabrın 1-i ilə müqayisədə isə 8,3 % çoxdur.

    Kredit qoyuluşunun 21 milyard 842,4 milyon manatı və yaxud 70 %-i özəl bankların payına düşüb. Bu, bir il əvvələ nisbətən 8,8 % çoxdur.

    Hesabat tarixinə dövlət banklarının kredit qoyuluşu 7 milyard 561,5 milyon manat təşkil edib. Bu, illik müqayisədə 7,9 % çoxdur. İl ərzində dövlət banklarının ümumi kredit qoyuluşundakı xüsusi çəkisi 24,4 %-dən 24,3 %-ə düşüb.

    Noyabrın 1-nə bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) kredit qoyuluşu 1 milyard 765,5 milyon manat olub. Bu, illik müqayisədə 3,9 % çoxdur. İl ərzində BOKT-ların ümumi kredit qoyuluşundakı xüsusi çəkisi 5,9 %-dən 5,7 %-ə düşüb.

    Azərbaycanda 22 bank fəaliyyət göstərir, onlardan 2-si dövlət payına malikdir. BOKT-ların sayı isə 54-dür.

