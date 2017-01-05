Доллар в России упал ниже 60 рублей

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Курс доллара в России упал ниже психологической отметки в 60 RUB/USD.

Как сообщает Report, это произошло вследствие приближения цен на нефть к 57 долларам за баррель и роста объема инвестиций в России.

Отметим, что в последний раз доллар в России торговался ниже 60 рублей 31 июля 2015 года. Аналитики не исключают, что в случае дальнейшего удешевления доллара Банк России предпримет рублевую интервенцию, так как удешевление доллара может нанести удар по экспортному потенциалу страны. Сейчас курс доллара равен 59,75 RUB/USD.