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    Доллар в России упал ниже 60 рублей

    Банк России может вмешаться в валютный рынок

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Курс доллара в России упал ниже психологической отметки в 60 RUB/USD.

    Как сообщает Report, это произошло вследствие приближения цен на нефть к 57 долларам за баррель и роста объема инвестиций в России.

    Отметим, что в последний раз доллар в России торговался ниже 60 рублей 31 июля 2015 года. Аналитики не исключают, что в случае дальнейшего удешевления доллара Банк России предпримет рублевую интервенцию, так как удешевление доллара может нанести удар по экспортному потенциалу страны. Сейчас курс доллара равен 59,75 RUB/USD. 

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