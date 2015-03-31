Доллар подорожал, евро упал

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане официальный курс доллара США незначительно поднялся и составил 1,0485 манат.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк, официальный курс евро наоборот снизился. Так, сегодня утром евро упал с 1,1395 маната до 1,1317 манат.

Курс российского рубля поднялся с 0,0181 манат до 1,0182 манат: