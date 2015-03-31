 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Доллар подорожал, евро упал

    Доллар незначительно подорожал, а курс евро упал до 1,1317

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане официальный курс доллара США незначительно поднялся и составил 1,0485 манат. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк, официальный курс евро наоборот снизился. Так, сегодня утром евро упал с 1,1395 маната до 1,1317 манат.

    Курс российского рубля поднялся с 0,0181 манат до 1,0182 манат:

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0485
    1 Евро 1.1317
    1 Российский рубль 0.0182
    1 Австралийский доллар 0.7993
    1 Аргентинское песо 0.1190
    100 Белорусских рублей 0.0071
    1 Бразильский реал 0.3247
    1 Дирхам ОАЭ 0.2855
    1 Южноафриканский рэнд 0.0862
    100 Вон Республики Корея 0.0943
    1 Чешская крона 0.0412
    100 Чилийских песо 0.1672
    1 Китайский юань 0.1690
    1 Датская крона 0.1517
    1 Грузинский лари 0.4697
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0167
    1 Английский фунт стерлингов 1.5495
    100 Индонезийских рупий 0.0080
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1215
    1 Швейцарский франк 1.0810
    1 Израильский шекель 0.2643
    1 Канадский доллар 0.8251
    1 Кувейтский динар 3.4873
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0164
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2820
    1 Мексиканское песо 0.0687
    1 Молдавский лей 0.0583
    1 Египетский фунт 0.1374
    1 Норвежская крона 0.1303
    100 Узбекских сум 0.0421
    1 Польский злотый 0.2767
    1 Сингапурский доллар 0.7618
    1 Саудовский риял 0.2795
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4506
    1 Турецкая лира 0.4018
    1 Тайваньский доллар 0.0335
    1 Таджикский сомони 0.1807
    1 Новый туркменский манат 0.2996
    1 Украинская гривна 0.0448
    100 Японских йен 0.8720
    1 Новозеландский доллар 0.7843
    Золото (1 унция) 1242,9968
    Серебро (1 унция) 17,2583
    Платина (1 унция) 1173,2715
    Палладий (1 унция) 770,6475
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi