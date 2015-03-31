Доллар подорожал, евро упал

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане официальный курс доллара США незначительно поднялся и составил 1,0485 манат.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк, официальный курс евро наоборот снизился. Так, сегодня утром евро упал с 1,1395 маната до 1,1317 манат.
Курс российского рубля поднялся с 0,0181 манат до 1,0182 манат:
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0485
|1 Евро
|1.1317
|1 Российский рубль
|0.0182
|1 Австралийский доллар
|0.7993
|1 Аргентинское песо
|0.1190
|100 Белорусских рублей
|0.0071
|1 Бразильский реал
|0.3247
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2855
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0862
|100 Вон Республики Корея
|0.0943
|1 Чешская крона
|0.0412
|100 Чилийских песо
|0.1672
|1 Китайский юань
|0.1690
|1 Датская крона
|0.1517
|1 Грузинский лари
|0.4697
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0167
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5495
|100 Индонезийских рупий
|0.0080
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1215
|1 Швейцарский франк
|1.0810
|1 Израильский шекель
|0.2643
|1 Канадский доллар
|0.8251
|1 Кувейтский динар
|3.4873
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0164
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2820
|1 Мексиканское песо
|0.0687
|1 Молдавский лей
|0.0583
|1 Египетский фунт
|0.1374
|1 Норвежская крона
|0.1303
|100 Узбекских сум
|0.0421
|1 Польский злотый
|0.2767
|1 Сингапурский доллар
|0.7618
|1 Саудовский риял
|0.2795
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4506
|1 Турецкая лира
|0.4018
|1 Тайваньский доллар
|0.0335
|1 Таджикский сомони
|0.1807
|1 Новый туркменский манат
|0.2996
|1 Украинская гривна
|0.0448
|100 Японских йен
|0.8720
|1 Новозеландский доллар
|0.7843
|Золото (1 унция)
|1242,9968
|Серебро (1 унция)
|17,2583
|Платина (1 унция)
|1173,2715
|Палладий (1 унция)
|770,6475
Tural İbadlıАвтор новости
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