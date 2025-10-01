Доллар подешевел на опасениях продолжительного шатдауна в США
Финансы
- 01 октября, 2025
- 10:39
Курс доллара в среду утром снизился по отношению к другим мировым валютам из-за опасений, что частичный шатдаун в США может продлится.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс евро к доллару вырос до $1,1756 с уровня прошлого закрытия в $1,1734 за евро.
Курс доллара к иене опустился до 147,54 иены с уровня прошлого закрытия в 147,87 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизился на 0,16% - до 97,66 пункта.
Последние новости
11:04
Фото
Сахиба Гафарова примет участие в 11-м Саммите спикеров парламентов стран G20Милли Меджлис
11:04
Заур Микаилов: Будут приняты масштабные меры по сокращению потерь водыИнфраструктура
11:04
Азербайджан обсудил с АБР приватизацию компаний, входящих в AZCON HoldingИКТ
11:02
Президент Кыргызстана предложил вернуть смертную казнь за тяжкие преступленияВ регионе
11:01
Министр: Азербайджан наращивает инвестиции в защиту водных ресурсовАПК
10:57
Меджнун Мамедов: Разрабатывается дорожная карта цифровых технологий и ИИАПК
10:55
Euronews: Бакинский форум безопасности стал платформой для конструктивного диалогаВнешняя политика
10:52
Трамп сегодня планирует подписать ряд указов на фоне шатдаунаДругие страны
10:50