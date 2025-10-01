Доллар подешевел на опасениях продолжительного шатдауна в США

Курс доллара в среду утром снизился по отношению к другим мировым валютам из-за опасений, что частичный шатдаун в США может продлится.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару вырос до $1,1756 с уровня прошлого закрытия в $1,1734 за евро.

Курс доллара к иене опустился до 147,54 иены с уровня прошлого закрытия в 147,87 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизился на 0,16% - до 97,66 пункта.