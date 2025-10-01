Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Доллар подешевел на опасениях продолжительного шатдауна в США

    Финансы
    • 01 октября, 2025
    • 10:39
    Доллар подешевел на опасениях продолжительного шатдауна в США

    Курс доллара в среду утром снизился по отношению к другим мировым валютам из-за опасений, что частичный шатдаун в США может продлится.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Курс евро к доллару вырос до $1,1756 с уровня прошлого закрытия в $1,1734 за евро.

    Курс доллара к иене опустился до 147,54 иены с уровня прошлого закрытия в 147,87 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизился на 0,16% - до 97,66 пункта.

    курс валют шатдаун США курс доллара курс евро

    Последние новости

    11:04
    Фото

    Сахиба Гафарова примет участие в 11-м Саммите спикеров парламентов стран G20

    Милли Меджлис
    11:04

    Заур Микаилов: Будут приняты масштабные меры по сокращению потерь воды

    Инфраструктура
    11:04

    Азербайджан обсудил с АБР приватизацию компаний, входящих в AZCON Holding

    ИКТ
    11:02

    Президент Кыргызстана предложил вернуть смертную казнь за тяжкие преступления

    В регионе
    11:01

    Министр: Азербайджан наращивает инвестиции в защиту водных ресурсов

    АПК
    10:57

    Меджнун Мамедов: Разрабатывается дорожная карта цифровых технологий и ИИ

    АПК
    10:55

    Euronews: Бакинский форум безопасности стал платформой для конструктивного диалога

    Внешняя политика
    10:52

    Трамп сегодня планирует подписать ряд указов на фоне шатдауна

    Другие страны
    10:50

    Азербайджан завоевал еще одну серебряную медаль на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    Лента новостей