Доллар подешевел к иене на ожиданиях ужесточения кредитной политики Банка Японии

Стоимость доллара к иене снизилась среду утром на ожидании рынков сигналов дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка Японии по итогам октябрьского заседания в долгосрочной перспективе.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара к иене опускался до 152,09 иены со 152,11 иены за доллар с уровня прошлого закрытия.

В это же время курс евро к доллару снизился до $1,1634 с $1,1652 за евро.

А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 98,85 пункта. В четверг будут опубликованы итоги заседания октябрьского заседания Банка Японии. Аналитики ожидают сохранения учетной ставки регулятора на уровне около 0,5%.