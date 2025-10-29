Доллар подешевел к иене на ожиданиях ужесточения кредитной политики Банка Японии
Финансы
- 29 октября, 2025
- 09:35
Стоимость доллара к иене снизилась среду утром на ожидании рынков сигналов дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка Японии по итогам октябрьского заседания в долгосрочной перспективе.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара к иене опускался до 152,09 иены со 152,11 иены за доллар с уровня прошлого закрытия.
В это же время курс евро к доллару снизился до $1,1634 с $1,1652 за евро.
А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 98,85 пункта. В четверг будут опубликованы итоги заседания октябрьского заседания Банка Японии. Аналитики ожидают сохранения учетной ставки регулятора на уровне около 0,5%.
