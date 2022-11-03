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Доллар подешевел к евро и иене после заседания ФРС США

Доллар подешевел к евро и иене после заседания ФРС США Стоимость доллара к евро и иене опустилась в четверг утром, инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Финансы
3 ноября 2022 г. 09:09
Доллар подешевел к евро и иене после заседания ФРС США

Стоимость доллара к евро и иене опустилась в четверг утром, инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару вырос до 0,9832 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9817 доллара, курс доллара к иене опустился до 147,31 иены со 147,9 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) поднялся на 0,49%, до 111,89 пункта.

В среду Федрезерв ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до уровня 3,75-4% годовых. ФРС отметила, что дальнейшее повышение ставки будет уместно. Председатель центробанка Джером Пауэлл на пресс-конференции при этом заявил, что ФРС готова замедлить темпы повышения учетной ставки.

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Версия на английском языке Dollar falls against euro, yen after US Fed’s meeting

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