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    Долг золотодобывающей компании азербайджанским банкам снизился

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Чистая задолженность британской компания Anglo-Asian Mining, занимающейся добычей золота в Азербайджане, на 1 января составила 18,3 млн долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на компанию, из них 1 млн долларов приходится на кредиты в Kapital Bank, 2,1 млн долларов - Международном банке Азербайджана, 3,7 млн долларов - Pasha Bank. По итогам третьего квартала долг Kapital Bank сократился на 0,2 млн, Pasha Bank– 1,7 млн, МБА - 2,3 млн долларов.

    Структура задолженности компании на конец 2017 года представлена ниже:

    Кредиторы Долг (млн долларов)
    Kapital Bank 1.0
    Amsterdam Trade Bank and Gazprombank (Switzerland) 7.4
    International Bank of Azerbaijan 2.1
    Atlas Copco equipment finance loan
    YapiKredit
    Pasha Bank Reza Vaziri - director's loan    		 0.3
    2.2
    3.7 3.9
    Total loans 20.6
    Cash on hand and at bank (2.3)
    Net debt 18.3

    В Азербайджане золото и серебро добывается в рамках договора типа PSA (о долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на Гедабекском месторождении началась в 2009-м, серебра – в 2010 году.

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