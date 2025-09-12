Доходы населения Азербайджана за 8 мес. выросли на 7,4%

Номинальные доходы населения Азербайджана в январе-августе 2025 года составили 57 млрд 939,3 млн манатов, что на 7,4 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За последний год номинальный доход на душу населения в стране вырос на 7% - до 5 659,6 маната.