Доходы населения Азербайджана за 8 мес. выросли на 7,4%
Финансы
- 12 сентября, 2025
- 11:09
Номинальные доходы населения Азербайджана в январе-августе 2025 года составили 57 млрд 939,3 млн манатов, что на 7,4 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.
За последний год номинальный доход на душу населения в стране вырос на 7% - до 5 659,6 маната.
