    Доходы населения Азербайджана за 8 мес. выросли на 7,4%

    Финансы
    • 12 сентября, 2025
    • 11:09
    Доходы населения Азербайджана за 8 мес. выросли на 7,4%

    Номинальные доходы населения Азербайджана в январе-августе 2025 года составили 57 млрд 939,3 млн манатов, что на 7,4 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат. 

    За последний год номинальный доход на душу населения в стране вырос на 7% - до 5 659,6 маната.

    население доходы Госкомстат
    Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 7 %-dən çox artıb
    Household incomes in Azerbaijan increase by 7.4% over eight months

    Лента новостей