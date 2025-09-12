İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 7 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 12 sentyabr, 2025
    • 10:51
    Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 7 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan əhalisinin nominal gəlirləri 57 milyard 939,3 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,4 % çoxdur.

    Son 1 ildə ölkədə adambaşına düşən nominal gəlir isə 7 % artaraq 5 659,6 manata çatıb.

    gəlir Dövlət Statistika Komitəsi
    Доходы населения Азербайджана за 8 мес. выросли на 7,4%

    Son xəbərlər

    11:11

    Tehranda bina uçub, bir fəhlə ölüb, ikisi yaralanıb

    Region
    11:11

    ASCO-nun "Mahmud Rəhimov" gəmisinin təmirdən sonra ilk səfəri Aktau limanına olub

    İnfrastruktur
    11:06

    Serdar Kılıç Ermənistana səfər edib

    Digər ölkələr
    11:05

    Nazir müşaviri: Dinlənilən hər 10 dərsdən 7-də tədrisin keyfiyyəti aşağı olub

    Elm və təhsil
    11:05

    Bu il Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 3 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    11:01

    Aİ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    11:01

    Milli Məclis aqrar sektorun inkişafında ixtisaslı kadr hazırlığına dair dinləmə keçirəcək

    Milli Məclis
    10:58

    Bu günədək bağçalara müsabiqə yolu ilə qəbul olunan işçilərin sayı açıqlanıb

    Elm və təhsil
    10:57

    Vaşinqton G7 ölkələrinə təzyiq göstərməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti