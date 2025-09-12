Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 7 %-dən çox artıb
Maliyyə
- 12 sentyabr, 2025
- 10:51
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan əhalisinin nominal gəlirləri 57 milyard 939,3 milyon manat təşkil edib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,4 % çoxdur.
Son 1 ildə ölkədə adambaşına düşən nominal gəlir isə 7 % artaraq 5 659,6 manata çatıb.
