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    Доходы населения Азербайджана выросли на 9%

    За этот период 81% доходов были направлены на конечное потребление, 2,3% - на погашение процентов по кредитам, 7% - на накопление

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ В первом квартале 2016 года доходы населения Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в номинальном выражении выросли на 9% и достигли 10 303,5 млн. манатов.

    Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, доходы на душу населения составили в среднем 1 073,5 манатов или 357,8 манатов в месяц. За этот период 81% доходов были направлены на конечное потребление, 9,7% - на налоги, социальное страхование и членские взносы, 2,3% - на погашение процентов по кредитам, 7% - на накопление.

    В распоряжении населения осталось 9 304,1 млн. манатов.

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