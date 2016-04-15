Доходы населения Азербайджана выросли на 9%

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ В первом квартале 2016 года доходы населения Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в номинальном выражении выросли на 9% и достигли 10 303,5 млн. манатов.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, доходы на душу населения составили в среднем 1 073,5 манатов или 357,8 манатов в месяц. За этот период 81% доходов были направлены на конечное потребление, 9,7% - на налоги, социальное страхование и членские взносы, 2,3% - на погашение процентов по кредитам, 7% - на накопление.

В распоряжении населения осталось 9 304,1 млн. манатов.