Доходы населения Азербайджана выросли на 7%

Номинальные доходы населения Азербайджана в январе-марте 2026 года составили 22 млрд 359,1 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.