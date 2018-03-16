Доходы населения Азербайджана увеличились более чем на 10%

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале этого года доходы населения Азербайджана составили 7 700,3 млн манатов.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, это на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.