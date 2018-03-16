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    Доходы населения Азербайджана увеличились более чем на 10%

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале этого года доходы населения Азербайджана составили 7 700,3 млн манатов.

    Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, это на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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