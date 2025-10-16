Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Доходы консолидированного бюджета Азербайджана могут превысить 50 млрд манатов

    Финансы
    • 16 октября, 2025
    • 00:56
    В 2026 году доходы консолидированного бюджета Азербайджана прогнозируются в размере примерно 45 млрд манатов при бюджетной цене нефти на уровне 65 долларов США за баррель (базовый сценарий).

    Как сообщает Report, это отражено в ​Среднесрочных бюджетных рамках на 2026-2029 годы, обнародованных Министерством финансов.

    Согласно документу, при средней цене нефти в 75 долларов за баррель (оптимистичный сценарий) доходы консолидированного бюджета составят 46,9 млрд манатов, а при стоимости в 55 долларов за баррель (пессимистичный сценарий) - 43,1 млрд манатов.

    В 2029 году доходы консолидированного бюджета в зависимости от указанных выше цен на нефть прогнозируются на уровне 50,4 млрд манатов (базовый сценарий), 53,7 млрд манатов (оптимистичный сценарий) и 48,3 млрд манатов (пессимистичный сценарий).

    Azərbaycanın icmal büdcəsinin gəlirləri yaxın 4 ildə 50 milyard manatı keçə bilər

