Доходы и расходы Фонда восстановления минерально-сырьевой базы увеличились
Финансы
- 04 сентября, 2025
- 10:13
В 2024 году доходы Государственного фонда восстановления минерально-сырьевой базы составили 4,509 млн манатов, а расходы – 973 тыс. манатов.
Как сообщает Report, это соответственно на 5,4% и 8,8% больше по сравнению с 2023 годом.
В прошлом году все доходы Госфонда, как и в предыдущем году, были получены от внебиржевых операций, а все расходы вновь связаны с финансовой помощью и другими трансфертными платежами.
