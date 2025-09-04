Доходы и расходы Фонда восстановления минерально-сырьевой базы увеличились

В 2024 году доходы Государственного фонда восстановления минерально-сырьевой базы составили 4,509 млн манатов, а расходы – 973 тыс. манатов.

Как сообщает Report, это соответственно на 5,4% и 8,8% больше по сравнению с 2023 годом.

В прошлом году все доходы Госфонда, как и в предыдущем году, были получены от внебиржевых операций, а все расходы вновь связаны с финансовой помощью и другими трансфертными платежами.