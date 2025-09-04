Mineral Xammal Bazasının Bərpası Fondunun gəlirləri və xərcləri artıb

İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    2024-cü ildə Mineral Xammal Bazasının Bərpası Fondunun (MXBBF) gəlirləri 4,509 milyon manat, xərcləri isə 973 min manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu, 2023-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 5,4 % və 8,8 % çoxdur.

    Ötən il MXBBF-nin gəlirlərinin hamısı əvvəlki il olduğu kimi qeyri-birja əməliyyatlarından əldə olunub, xərclərinin isə hamısını yenə də maliyyə yardımları və sair transfer ödənişləri təşkil edib. 

