Mineral Xammal Bazasının Bərpası Fondunun gəlirləri və xərcləri artıb
Maliyyə
- 04 sentyabr, 2025
- 09:52
2024-cü ildə Mineral Xammal Bazasının Bərpası Fondunun (MXBBF) gəlirləri 4,509 milyon manat, xərcləri isə 973 min manat olub.
"Report" xəbər verir ki, bu, 2023-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 5,4 % və 8,8 % çoxdur.
Ötən il MXBBF-nin gəlirlərinin hamısı əvvəlki il olduğu kimi qeyri-birja əməliyyatlarından əldə olunub, xərclərinin isə hamısını yenə də maliyyə yardımları və sair transfer ödənişləri təşkil edib.
