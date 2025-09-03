Доходы и расходы Фонда охраны и воспроизводства лесов сократились

В 2024 году доходы Фонда охраны и воспроизводства лесов составили 4,512 млн манатов, а расходы - 3,094 млн манатов, что на 35,8% и 45,4% меньше соответственно по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает Report, в прошлом году доходы фонда от внебиржевых операций составили 475 тыс. манатов (на 31,4% меньше, чем в предыдущем году), а доходы от биржевых операций - 4,037 млн манатов (на 3,3% больше).

В 2024 году все расходы фонда, как и в 2023 году, были представлены финансовой помощью и прочими трансфертными платежами.