Доходы и расходы Фонда охраны и воспроизводства лесов сократились
Финансы
- 03 сентября, 2025
- 17:38
В 2024 году доходы Фонда охраны и воспроизводства лесов составили 4,512 млн манатов, а расходы - 3,094 млн манатов, что на 35,8% и 45,4% меньше соответственно по сравнению с 2023 годом.
Как сообщает Report, в прошлом году доходы фонда от внебиржевых операций составили 475 тыс. манатов (на 31,4% меньше, чем в предыдущем году), а доходы от биржевых операций - 4,037 млн манатов (на 3,3% больше).
В 2024 году все расходы фонда, как и в 2023 году, были представлены финансовой помощью и прочими трансфертными платежами.
