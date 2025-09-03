Meşələrin Qorunub Saxlanması və Təkrar İstehsalı Fondunun gəlirləri və xərcləri azalıb

İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    Maliyyə
    • 03 sentyabr, 2025
    • 17:06
    2024-cü ildə Meşələrin Qorunub Saxlanması və Təkrar İstehsalı Fondunun (MQSTİF) gəlirləri 4,512 milyon manat, xərcləri isə 3,094 milyon manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunlar, 2023-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 35,8 % az və 45,4 % azdır.

    Ötən il MQSF-nin qeyri-birja əməliyyatlarından gəlirləri 475 min manat (əvvəlki ilə nisbətən 31,4 % az), birja əməliyyatlarından gəlirləri 4,037 milyon manat (3,3 % çox) təşkil edib.

    2024-cü ildə MQSF-nin xərclərinin hamısı 2023-cü ildə olduğu kimi maliyyə yardımları və sair transfer ödənişləri olub. 

