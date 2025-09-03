Meşələrin Qorunub Saxlanması və Təkrar İstehsalı Fondunun gəlirləri və xərcləri azalıb
Maliyyə
- 03 sentyabr, 2025
- 17:06
2024-cü ildə Meşələrin Qorunub Saxlanması və Təkrar İstehsalı Fondunun (MQSTİF) gəlirləri 4,512 milyon manat, xərcləri isə 3,094 milyon manat olub.
"Report" xəbər verir ki, bunlar, 2023-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 35,8 % az və 45,4 % azdır.
Ötən il MQSF-nin qeyri-birja əməliyyatlarından gəlirləri 475 min manat (əvvəlki ilə nisbətən 31,4 % az), birja əməliyyatlarından gəlirləri 4,037 milyon manat (3,3 % çox) təşkil edib.
2024-cü ildə MQSF-nin xərclərinin hamısı 2023-cü ildə olduğu kimi maliyyə yardımları və sair transfer ödənişləri olub.
Son xəbərlər
17:50
Azərbaycandan İtaliya və Fransaya 4 tona yaxın qurbağa ayağı idxal olunubSağlamlıq
17:47
Foto
Azərbaycanlı şəhid ailələri Yaşar Gülərin dəvəti ilə Ankarada olublarRegion
17:44
İsrail ordusu Livanda reyd keçirirDigər ölkələr
17:44
Trampla Zelenski arasında danışıqlar olacaqDigər ölkələr
17:38
Azərbaycan Mərkəzi Bankı yeni rəqəmsal platformaları istifadəyə veribMaliyyə
17:36
Video
Yeni Kaledoniya ilə bağlı üç saziş: Dekolonizasiya prosesinin təxirə salınması üçün Fransanın bəhanələri - VİDEOXarici siyasət
17:31
Azərbaycanın çimərlik voleybolçuları Türkiyəyə turnirə yollanıblarKomanda
17:28
Fransızların cəmi 15 %-i Makrona etibar edirDigər ölkələr
17:26