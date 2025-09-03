Доходы Государственного фонда охраны окружающей среды в 2024 году выросли на 6%

В 2024 году доходы Государственного фонда охраны окружающей среды составили 10,651 млн манатов (+6% от показателя 2023 года), а расходы - 3,443 млн манатов (в 3,7 раза меньше).

Как сообщает Report, в прошлом году доходы фонда от внебиржевых операций составили 10,49 млн манатов (+5,9%), от прочих операций - 160 тыс. манатов (+11,9%).

В 2024 году расходы фонда на заработную плату и отчисления на государственное социальное страхование увеличились в 2,1 раза по сравнению с 2023 годом и составили 942 тыс. манатов, финансовая помощь и другие трансфертные платежи - 265 тыс. манатов (в 2023 году их не было), стоимость использованных материалов сократилась на 25% - до 3 тыс. манатов, расходы на амортизацию увеличились на 6,3% - до 8 тыс. манатов, а прочие операционные расходы сократились в 5,5 раза, до 2,224 млн манатов.