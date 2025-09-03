Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fondunun gəlirləri artıb, xərcləri azalıb
- 03 sentyabr, 2025
- 13:53
2024-cü ildə Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fondunun (ƏMMDF) gəlirləri 10,651 milyon manat, xərcləri isə 3,443 milyon manat olub.
"Report" xəbər verir ki, bu, 2023-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 6 % çox və 3,7 dəfə azdır.
Ötən il ƏMMDF-nin qeyri-birja əməliyyatlarından gəlirləri 10,490 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 5,9 % çox), sair əməliyyatlardan gəlirləri isə 160 min manat (11,9 % çox) təşkil edib.
2024-cü ildə ƏMMDF-nin əməkhaqqı xərcləri və dövlət sosial sığorta ayırmaları 2023-cü illə müqayisədə 2,1 dəfə artaraq 942 min manat, maliyyə yardımları və sair transfer ödənişləri 265 min manat (əvvəlki il olmayıb), sərf etdiyi materialların dəyəri 25 % azalaraq 3 min manat, amortizasiya xərcləri 6,3 % artaraq 8 min manat, sair əməliyyat xərcləri isə 5,5 dəfə azalaraq 2,224 milyon manat olub.