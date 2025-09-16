Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Доходы госбюджета от прочих налоговых поступлений увеличатся почти в три раза

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 05:13
    Доходы госбюджета от прочих налоговых поступлений увеличатся почти в три раза

    В 2026 году на долю прочих налоговых поступлений будет приходиться 201 миллион манатов или 0,5% доходов государственного бюджета Азербайджана.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

    Согласно данным ведомства, это в 2,7 раза больше утвержденного прогноза на 2025 год.

    Напомним, что в следующем году доходы бюджета прогнозируются в размере 38 миллиардов 423 миллиона манатов, а расходы - 41 миллиард 548,6 миллиона манатов.

    доходы государственный бюджет Министерство финансов Азербайджана
    Azərbaycanda sair vergi daxilolmaları üzrə proqnoz 3 dəfəyə yaxın artırılır

    Последние новости

    05:19

    Назван прогноз по объему госдолга Азербайджана в 2026 году

    Финансы
    05:13

    Доходы госбюджета от прочих налоговых поступлений увеличатся почти в три раза

    Финансы
    05:06

    Доходы бюджета Азербайджана от госпошлин сократятся на более чем 7%

    Финансы
    04:53

    Минфин Азербайджана прогнозирует рост поступлений от таможенных пошлин

    Финансы
    04:42

    Поступления от налога на добычу полезных ископаемых в Азербайджане сократятся на 6%

    Финансы
    04:32

    Турция намерена наращивать производство сельхозпродукции

    В регионе
    04:22

    Число погибших при взрыве автоцистерны с газом в Мехико возросло до 15 человек

    Другие страны
    04:21

    Прогноз роста поступлений в госбюджет Азербайджана от дорожного налога составит до 70%

    Финансы
    04:15

    Поступления в госбюджет Азербайджана по акцизному налогу в 2026 году сократятся почти на 7%

    Финансы
    Лента новостей