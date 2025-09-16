Доходы госбюджета от прочих налоговых поступлений увеличатся почти в три раза
Финансы
- 16 сентября, 2025
- 05:13
В 2026 году на долю прочих налоговых поступлений будет приходиться 201 миллион манатов или 0,5% доходов государственного бюджета Азербайджана.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.
Согласно данным ведомства, это в 2,7 раза больше утвержденного прогноза на 2025 год.
Напомним, что в следующем году доходы бюджета прогнозируются в размере 38 миллиардов 423 миллиона манатов, а расходы - 41 миллиард 548,6 миллиона манатов.
Последние новости
05:19
Назван прогноз по объему госдолга Азербайджана в 2026 годуФинансы
05:13
Доходы госбюджета от прочих налоговых поступлений увеличатся почти в три разаФинансы
05:06
Доходы бюджета Азербайджана от госпошлин сократятся на более чем 7%Финансы
04:53
Минфин Азербайджана прогнозирует рост поступлений от таможенных пошлинФинансы
04:42
Поступления от налога на добычу полезных ископаемых в Азербайджане сократятся на 6%Финансы
04:32
Турция намерена наращивать производство сельхозпродукцииВ регионе
04:22
Число погибших при взрыве автоцистерны с газом в Мехико возросло до 15 человекДругие страны
04:21
Прогноз роста поступлений в госбюджет Азербайджана от дорожного налога составит до 70%Финансы
04:15