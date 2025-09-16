Доходы госбюджета от прочих налоговых поступлений увеличатся почти в три раза

В 2026 году на долю прочих налоговых поступлений будет приходиться 201 миллион манатов или 0,5% доходов государственного бюджета Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно данным ведомства, это в 2,7 раза больше утвержденного прогноза на 2025 год.

Напомним, что в следующем году доходы бюджета прогнозируются в размере 38 миллиардов 423 миллиона манатов, а расходы - 41 миллиард 548,6 миллиона манатов.