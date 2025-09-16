Azərbaycanda sair vergi daxilolmaları üzrə proqnoz 3 dəfəyə yaxın artırılır

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Maliyyə
    • 16 sentyabr, 2025
    • 02:57
    2026-cı ildə Azərbaycanda dövlət büdcəsi gəlirlərinin 201 milyon manatının və yaxud 0,5 %-nin vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmaların payına düşəcəyi proqnozlaşdırılır.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 2,7 dəfə çoxdur. 

    Xatırladaq ki, gələn il büdcə gəlirlərinin 38 milyard 423 milyon manat, xərclərinin isə 41 milyard 548,6 milyon manat olacağı gözlənilir. 

