    Доходы бюджетных организаций от оказания платных услуг оказались на 28% ниже прогноза

    Финансы
    • 13 ноября, 2025
    • 15:12
    Доходы бюджетных организаций от оказания платных услуг оказались на 28% ниже прогноза

    Доходы организаций, финансируемых из госбюджета Азербайджана, от оказания платных услуг за январь–октябрь составили 536,5 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, данный показатель оказался на 27,8 % ниже прогноза.

    Кроме того, за 10 месяцев прочие поступления в государственный бюджет достигли 614,8 млн манатов, превысив прогноз на 34 %.

    Azərbaycanda 10 ayda ödənişli xidmətlərdən büdcəyə daxilolmalar üzrə proqnoz 28 % az icra edilib

