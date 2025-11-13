Доходы бюджетных организаций от оказания платных услуг оказались на 28% ниже прогноза
Финансы
- 13 ноября, 2025
- 15:12
Доходы организаций, финансируемых из госбюджета Азербайджана, от оказания платных услуг за январь–октябрь составили 536,5 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, данный показатель оказался на 27,8 % ниже прогноза.
Кроме того, за 10 месяцев прочие поступления в государственный бюджет достигли 614,8 млн манатов, превысив прогноз на 34 %.
Последние новости
15:45
Товарооборот Азербайджана с Центральной Азией превысил $1 млрдБизнес
15:39
Фарид Шафиев: DW Russian грозит скандал по примеру BBCВнешняя политика
15:31
Режиссер: Не осуждаю создателей сериалов за бытовые темы - им нужен рейтингИскусство
15:30
В Бухаресте проходит акция протеста Альянса профсоюзов оборонной промышленностиДругие страны
15:30
В Австралии задержали женщину и ее дочь за мошенничество на $46 млнДругие страны
15:26
Керим Тахиров: Национальные библиотеки тюркских стран объединяются впервые за 30 летКультура
15:24
TƏBİB: За последний месяц против гриппа вакцинированы почти 22 тыс человекЗдоровье
15:24
Глава МВД Франции может посетить АлжирДругие страны
15:17