    Azərbaycanda 10 ayda ödənişli xidmətlərdən büdcəyə daxilolmalar üzrə proqnoz 28 % az icra edilib

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2025
    • 14:46
    Azərbaycanda 10 ayda ödənişli xidmətlərdən büdcəyə daxilolmalar üzrə proqnoz 28 % az icra edilib

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar 536,5 milyon manat təşkil edib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, ödənişli xidmətlərdən daxilolmalar proqnozdan 27,8 % az icra edilib.

    Bundan başqa, 10 ay ərzində büdcəyə sair daxilolmalar isə 614,8 milyon manat olub ki, bu da proqnozdan 34 % çoxdur.

    Доходы бюджетных организаций от оказания платных услуг оказались на 28% ниже прогноза

