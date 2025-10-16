Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    • 16 октября, 2025
    • 11:22
    Доходы бюджета Азербайджана от аренды госимущества вырастут в 2026 году

    В 2026 году доходы государственного бюджета Азербайджана от сдачи в аренду госимущества, земель под приватизируемыми объектами и предприятиями составят 40 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в Среднесрочных бюджетных рамках на 2026-2029 года, опубликованных Минфином.

    Объем доходов почти на 17,65% превышает прогноз, утвержденный на 2025 год.

    Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar üzrə proqnoz 18 %-ə yaxın artırılır

