Доходы бюджета Азербайджана от аренды госимущества вырастут в 2026 году
Финансы
- 16 октября, 2025
- 11:22
В 2026 году доходы государственного бюджета Азербайджана от сдачи в аренду госимущества, земель под приватизируемыми объектами и предприятиями составят 40 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом говорится в Среднесрочных бюджетных рамках на 2026-2029 года, опубликованных Минфином.
Объем доходов почти на 17,65% превышает прогноз, утвержденный на 2025 год.
