Доходы бюджета Азербайджана от аренды госимущества вырастут в 2026 году

В 2026 году доходы государственного бюджета Азербайджана от сдачи в аренду госимущества, земель под приватизируемыми объектами и предприятиями составят 40 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в Среднесрочных бюджетных рамках на 2026-2029 года, опубликованных Минфином.

Объем доходов почти на 17,65% превышает прогноз, утвержденный на 2025 год.