    Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar üzrə proqnoz 18 %-ə yaxın artırılır

    Maliyyə
    • 16 oktyabr, 2025
    • 10:52
    Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar üzrə proqnoz 18 %-ə yaxın artırılır

    2026-cı ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 40 milyon manatı dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmaların payına düşəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Maliyyə Nazirliyinin yaxın 4 il üçün açıqladığı Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsində əksini tapıb.

    Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 17,65 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, bu il büdcə gəlirlərinin 38 milyard 609 milyon manat, büdcə xərclərinin isə 41 milyard 703,6 manat olacağı gözlənilir.

    Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmaların 2027-ci ildə 42 milyon manat, 2028-ci ildə 44 milyon manat, 2029-cu ildə isə 46 milyon manat proqnozlaşdırılır.

    dövlət əmlakı icarə Maliyyə Nazirliyi
    Доходы бюджета Азербайджана от аренды госимущества вырастут в 2026 году

