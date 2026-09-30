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    Доходность манатных облигаций ЕБРР снизилась на 2%

    Финансы
    • 30 сентября, 2026
    • 15:42
    Доходность манатных облигаций ЕБРР снизилась на 2%

    Завтра Национальный депозитарный центр (НДЦ) проведет очередную процентную выплату по облигациям Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), выпущенным 1 октября прошлого года в манатах с привязкой к индексу AZIR.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на НДЦ.

    Сумма купонной выплаты составит 1 610 манатов на каждую облигацию, что на 2% меньше, чем 1 июля.

    Общий объем эмиссии составляет 50 млн манатов. Выпущено 500 именных облигаций с плавающей процентной ставкой, номиналом 100 тыс. манатов каждая. Годовая процентная ставка составляет 6,44%.

    Андеррайтерами выпуска выступают инвестиционные компании ABB-İnvest и Unicapital.

    Купонные выплаты по облигациям Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    EBRD-nin manatla buraxdığı istiqrazların gəlirliliyi 2 % azalıb
    Yield on EBRD manat-denominated bonds falls 2%
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