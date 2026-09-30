Доходность манатных облигаций ЕБРР снизилась на 2%
Финансы
- 30 сентября, 2026
- 15:42
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Завтра Национальный депозитарный центр (НДЦ) проведет очередную процентную выплату по облигациям Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), выпущенным 1 октября прошлого года в манатах с привязкой к индексу AZIR.
Об этом сообщает Report со ссылкой на НДЦ.
Сумма купонной выплаты составит 1 610 манатов на каждую облигацию, что на 2% меньше, чем 1 июля.
Общий объем эмиссии составляет 50 млн манатов. Выпущено 500 именных облигаций с плавающей процентной ставкой, номиналом 100 тыс. манатов каждая. Годовая процентная ставка составляет 6,44%.
Андеррайтерами выпуска выступают инвестиционные компании ABB-İnvest и Unicapital.
EBRD-nin manatla buraxdığı istiqrazların gəlirliliyi 2 % azalıb
Yield on EBRD manat-denominated bonds falls 2%
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