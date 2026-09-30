İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    EBRD-nin manatla buraxdığı istiqrazların gəlirliliyi 2 % azalıb

    Maliyyə
    • 30 sentyabr, 2026
    • 15:15
    EBRD-nin manatla buraxdığı istiqrazların gəlirliliyi 2 % azalıb

    Sabah Milli Depozit Mərkəzi (MDM) Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (EBRD) ötən il oktyabrın 1-də manatla buraxdığı istiqrazlara görə, Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) müəyyən etdiyi AZİR indeksinə (Banklararası Təminatsız Pul Bazarında İstinad Faiz Dərəcəsi) uyğun olaraq növbəti faiz ödənişlərini həyata keçirəcək.

    "Report" bu barədə MDM-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, kupon ödənişinin məbləği hər bir istiqraz üzrə 1 610 manat təşkil edəcək. Bu da iyulun 1-I ilə müqayisədə 2 % azdır.

    Xatırladaq ki, istiqraz emissiyasının ümumi dəyəri 50 milyon manatdır. Söhbət hər birinin nominal dəyəri 100 000 manat olan 500 ədəd dəyişkən faizli, təminatsız, sənədsiz, adlı istiqrazdan gedir. Rüblük kupon ödənişi istiqrazların illik faiz dərəcəsinin 6,44 % müəyyən edildiyindən xəbər verir.

    Prosesin anderrayterləri "ABB-İnvest" və "Unicapital" investisiya şirkətləridir.

    Milli Depozit Mərkəzi (MDM) Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) İstiqraz emissiyası
    Доходность манатных облигаций ЕБРР снизилась на 2%
    Yield on EBRD manat-denominated bonds falls 2%
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:38

    Raytheon Pentaqondan SM-6 raketlərinin tədarükünə dair 24,4 milyard dollarlıq müqavilə alıb

    Digər ölkələr
    05:13

    Tramp: İranla münaqişə Konqresə aralıq seçkilərindən əvvəl başa çata bilər

    Digər ölkələr
    04:50

    "The Times": Avropa ABŞ-nin dizel ehtiyatları ilə bağlı tələblərinə cavab barədə razılığa gələ bilməyib

    Digər ölkələr
    04:17

    "Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirir

    Digər ölkələr
    03:36

    Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayır

    Formula 1
    03:02

    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    Digər ölkələr
    02:48

    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    Digər ölkələr
    02:06

    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti