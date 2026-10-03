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    Bloomberg: Пентагон сократит выплаты военным киберспециалистам

    Другие страны
    • 03 октября, 2026
    • 02:39
    Bloomberg: Пентагон сократит выплаты военным киберспециалистам

    Пентагон планирует сократить стимулирующие выплаты некоторым военным киберспециалистам на $12 тыс. в год.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники и документацию Армии США.

    По их сведениям, аналитики, разработчики и операторы Киберкомандования США с базовым уровнем квалификации будут получать на $1 тыс. в месяц меньше. В то же время небольшую группу специалистов с высокой квалификацией может ждать увеличение выплат на $3,5 тыс. в месяц.

    Планы Пентагона вызвали резкое недовольство у военнослужащих, отмечает агентство. В связи с этим руководство ведомства рассматривает возможность постепенного сокращения стимулирующих выплат, вместо того, чтобы сделать это за один раз.

    Bloomberg указывает, что возникшие в Пентагоне споры о необходимости ежемесячных стимулирующих выплат могут свидетельствовать о наличии проблем с удержанием в рядах Армии США достаточного числа квалифицированных военных киберспециалистов.

    Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Соединенные Штаты Америки (США)
    "Bloomberg": Pentaqon hərbi kibermütəxəssislərin maaşını azaldacaq
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