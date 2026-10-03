Bloomberg: Пентагон сократит выплаты военным киберспециалистам

Пентагон планирует сократить стимулирующие выплаты некоторым военным киберспециалистам на $12 тыс. в год.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники и документацию Армии США.

По их сведениям, аналитики, разработчики и операторы Киберкомандования США с базовым уровнем квалификации будут получать на $1 тыс. в месяц меньше. В то же время небольшую группу специалистов с высокой квалификацией может ждать увеличение выплат на $3,5 тыс. в месяц.

Планы Пентагона вызвали резкое недовольство у военнослужащих, отмечает агентство. В связи с этим руководство ведомства рассматривает возможность постепенного сокращения стимулирующих выплат, вместо того, чтобы сделать это за один раз.

Bloomberg указывает, что возникшие в Пентагоне споры о необходимости ежемесячных стимулирующих выплат могут свидетельствовать о наличии проблем с удержанием в рядах Армии США достаточного числа квалифицированных военных киберспециалистов.