В России заключенный застрелил в поезде конвоира во время этапирования

При нападении заключенного на конвоиров в вагоне поезда для этапируемых в Кабардино-Балкарии (РФ) погиб один сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), еще трое получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"При конвоировании поездом в районе станции Муртазово один из осужденных при выводе в туалет совершил одиночное нападение на сотрудника конвоя, при этом завладел его табельным оружием. В результате нападения один сотрудник погиб, еще трое ранены", - говорится в сообщении.

В ходе проведения операции нападавший ликвидирован силами сотрудников караула. Среди гражданского населения пострадавших нет.

Источник ТАСС сообщил, что один из раненных сотрудников ФСИН находится в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней степени тяжести.