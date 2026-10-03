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    В России заключенный застрелил в поезде конвоира во время этапирования

    В регионе
    • 03 октября, 2026
    • 01:50
    В России заключенный застрелил в поезде конвоира во время этапирования

    При нападении заключенного на конвоиров в вагоне поезда для этапируемых в Кабардино-Балкарии (РФ) погиб один сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), еще трое получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    "При конвоировании поездом в районе станции Муртазово один из осужденных при выводе в туалет совершил одиночное нападение на сотрудника конвоя, при этом завладел его табельным оружием. В результате нападения один сотрудник погиб, еще трое ранены", - говорится в сообщении.

    В ходе проведения операции нападавший ликвидирован силами сотрудников караула. Среди гражданского населения пострадавших нет.

    Источник ТАСС сообщил, что один из раненных сотрудников ФСИН находится в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней степени тяжести.

    Вооруженное нападение Российская Федерация (РФ)
    Rusiyada məhbus qatarda konvoy əməkdaşını güllələyib
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