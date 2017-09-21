Баку. 21 сентября. REPORT.AZ / Доходность двухлетних гособлигаций США достигла 9-летнего максимума, составив 1,4341% годовых. Как сообщает Report, причиной стал ряд заявлений, сделанных Федеральной резервной системой США (ФРС) по итогам вчерашнего заседания.

Глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что процесс повышения учетной ставки продолжится, а с октября ФРС начнет сокращать баланс: "Низкий уровень инфляции не означает, что так будет продолжаться все время. Причиной низкой инфляции стали занятость и дорогой доллар. Наша экономика укрепляется. Слишком ускоренное развитие экономики даже вызывает мои опасения".

Отметим, что решение об очередном повышении учетной ставки в 2017 году поддержали 11 из 15 членов ФРС. Регулятор не изменил прогнозы по темпам роста экономики на 2018 год с предыдущего заседания, сохранив его на уровне 2,1%, и повысил этот показатель на 2019 год на 0,1 процентного пункта, до 2%.

Дж. Йеллен отметила, что экономика США позволяет повысить учетную ставку и поэтапно сократить баланс ФРС. В итоге, доллар США начал укрепляться: курс евро снизился с 1,20 до 1,1880 USD/EUR, фунта стерлингов - с 1,36 до 1,3480 USD/GBP, доллар в Японии подорожал с 111,0 до 112,5 иены.

Доходность 10-летних гособлигаций США также повысилась с 2,23% до 2,27% годовых.