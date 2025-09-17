Доход Азербайджана от инвестиций за рубежом достиг $528 млн
Финансы
- 17 сентября, 2025
- 11:43
Азербайджан в I полугодии этого года получил доход в размере $528 млн от своих активов, размещенных за рубежом, в том числе от инвестиций в государственные облигации США.
Как сообщает "Report", об этом заявил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров на брифинге.
По его словам, эти доходы создали значительный рост в балансе первичных доходов и укрепили валютную устойчивость страны.
Последние новости
11:57
Профицит в балансе транспортных услуг Азербайджана в I полугодии составил $856 млнФинансы
11:56
В Азербайджане начата разработка Бюджетного кодексаФинансы
11:50
В ММ обсуждается новый законопроект о транспортно-экспедиционной деятельностиИнфраструктура
11:49
В парламенте предложили продлить налоговые льготы на импорт электромобилейБизнес
11:43
Доход Азербайджана от инвестиций за рубежом достиг $528 млнФинансы
11:41
В ЦБА обнародовали объемы денежных переводов из Азербайджана в I полугодииФинансы
11:39
Катар осудил наступление ЦАХАЛ на ГазуДругие страны
11:37
Инвестиции Азербайджана в Израиль в I полугодии превысили $540 млн за счет "Тамар"Финансы
11:34