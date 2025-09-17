Доход Азербайджана от инвестиций за рубежом достиг $528 млн

Азербайджан в I полугодии этого года получил доход в размере $528 млн от своих активов, размещенных за рубежом, в том числе от инвестиций в государственные облигации США.

Как сообщает "Report", об этом заявил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров на брифинге.

По его словам, эти доходы создали значительный рост в балансе первичных доходов и укрепили валютную устойчивость страны.