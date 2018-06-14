"Дочка" PASHA Bank в Турции разместила на азербайджанском рынке облигации на 25 млн долларов

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ PAŞA Yatırım Bankası, дочерняя структура PASHA Bank в Турции, разместила на азербайджанском рынке облигации еще на 25 млн долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Платформу информирования общественности Турции (Kamuyu Aydınlatma Platformu-KAP).

По информации, Палата надзора за финансовыми рынками зарегистрировала эмиссию в конце прошлого месяца. Размещенные сегодня ценные бумаги будут в обращении до 14 сентября 2021 года (3 года и 3 месяца). Проценты будут выплачиваться ежемесячно. Размер купонной ставки не раскрывается.

Напомним, что PAŞA Yatırım Bankası в сентябре прошлого года также разместила на азербайджанском рынке облигации на 25 млн долларов. Купонная ставка по облигациям сроком 5 лет и 3 месяца составляет 4,85%. Проценты выплачиваются ежеквартально.