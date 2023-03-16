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Дочерняя компания SOCAR сокращает уставный капитал

Дочерняя компания SOCAR сокращает уставный капитал Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - ООО "SOCAR-Нефтегазстрой" объявило о снижении уставного капитала с 2 млн 805 тыс. 800 манатов до 2 млн 795 тыс. 510 манатов, уменьшив его на 10 290 манатов или 0,4%.
Финансы
16 марта 2023 г. 11:12
Дочерняя компания SOCAR сокращает уставный капитал

Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - ООО "SOCAR-Нефтегазстрой" объявило о снижении уставного капитала с 2 млн 805 тыс. 800 манатов до 2 млн 795 тыс. 510 манатов, уменьшив его на 10 290 манатов или 0,4%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Кредиторы могут в течение месяца предъявить требования по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, дом 65а.

Напомним, что SOCAR-Нефтегазстрой был создан в 2004 году. SOCAR принадлежат 25% акций компании.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın törəmə şirkəti nizamnamə kapitalını azaldır

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