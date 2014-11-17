​ Дэвид Кэмерон: "Мировой экономике угрожает новый кризис"

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Мировой экономике угрожает новый глобальный финансовый кризис. Как передает Report, с таким заявлением выступил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в статье по итогам саммита G20 в Брисбене, опубликованной на сайте газеты The Guardian.

"Шесть лет спустя после финансового краха, поставившего мир на колени, на пульте мировой экономики вновь мигают красные огни", - пишет глава британского правительства.

"Встреча "двадцатки" в Брисбене помогла мне уяснить: мы в Британии должны сохранять приверженность долгосрочному экономическому плану", - делает вывод Кэмерон, имея в виду политику жесткой экономии бюджетных расходов и сокращения бюджетного дефицита.

Британский премьер подчеркивает, что считает неправильной политику, направленную на стимулирование экономики за счет расширения государственных расходов и увеличения долга.

Д.Кэмерон заявляет в своей статье, что экономический подъем, наблюдающийся в Великобритании, доказывает правильность курса его правительства. При этом он предупреждает, что на британскую экономику могут оказать влияние нарастающие негативные тенденции в глобальном хозяйстве.