​ Дэвид Кэмерон: "Мировой экономике угрожает новый кризис"

"Шесть лет спустя после финансового краха, поставившего мир на колени, на пульте мировой экономики вновь мигают красные огни", - пишет глава британского правительства.
"Встреча "двадцатки" в Брисбене помогла мне уяснить: мы в Британии должны сохранять приверженность долгосрочному экономическому плану", - делает вывод Кэмерон, имея в виду политику жесткой экономии бюджетных расходов и сокращения бюджетного дефицита.
Британский премьер подчеркивает, что считает неправильной политику, направленную на стимулирование экономики за счет расширения государственных расходов и увеличения долга.
Д.Кэмерон заявляет в своей статье, что экономический подъем, наблюдающийся в Великобритании, доказывает правильность курса его правительства. При этом он предупреждает, что на британскую экономику могут оказать влияние нарастающие негативные тенденции в глобальном хозяйстве.
News DepartmentАвтор новости
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