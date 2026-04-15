    Депозитный портфель PAŞA Bank вырос на 9,3% в годовом выражении

    Финансы
    15 апреля, 2026
    09:37
    Депозитный портфель PAŞA Bank вырос на 9,3% в годовом выражении

    ОАО "PAŞA Bank" завершило первый квартал 2026 года с чистой прибылью в размере 48,287 млн манатов, что на 9,7% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

    Как сообщает "Report" со ссылкой на финансовую отчетность банка, доходы "PAŞA Bank за отчетный период составили 201,166 млн манатов (снижение на 5,9%), расходы - 131,97 млн манатов (- 13%), отчисления в специальные резервы - 6,764 млн манатов (+ 16,6%), а выплаты по налогу на прибыль - 14,146 млн манатов (+15,8%).

    Активы ОАО "PAŞA Bank" по состоянию на 1 апреля 2026 года составили 9 млрд 48,057 млн манатов (рост на 9,7% в годовом сравнении). Из них 3 млрд 216,821 млн манатов приходится на чистые кредиты, выданные клиентам.

    Кредитный портфель банка за последний год сократился на 0,1%.

    В отчетном периоде обязательства "PAŞA Bank выросли на 10,9%, достигнув 8 млрд 88,327 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 9,3%, до 6 млрд 910,712 млн манатов, а балансовый капитал вырос на 0,2%, до 959,729 млн манатов.

    Напомним, что "PAŞA Bank" был основан в 2007 году. Его уставный капитал составляет 354,512 млн манатов.

    56,8% акций банка принадлежит ООО "PAŞA Holding", в состав которого он входит, 28,2 % - ООО "Bless", 10 % - Арифу Пашаеву, а 5 % - Мирджамалу Пашаеву (председателю Наблюдательного совета банка).

    ОАО PAŞA Bank Чистая прибыль Активы банковского сектора Депозитный портфель Кредитный портфель
    "PAŞA Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

