    "PAŞA Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    • 15 aprel, 2026
    • 09:02
    PAŞA Bank maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    "PAŞA Bank" ASC bu ilin I rübünü 48,287 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" Bankın maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,7 % çoxdur.

    Yanvar-mart aylarında "PAŞA Bank"ın gəlirləri 201,166 milyon manat (1 il əvvələ nisbətən 5,9 % az), xərcləri 131,97 milyon manat (13 % az), xüsusi ehtiyatlara ayırmaları 6,764 milyon manat (16,6 % çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 14,146 milyon manat (15,8 % çox) təşkil edib.

    Bu il aprelin 1-nə "PAŞA Bank"ın aktivləri 9 milyard 48,057 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 9,7 % çoxdur. Bunun 3 milyard 216,821 milyon manatı müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə Bankın kredit portfeli 0,1 % kiçilib.

    Hesabat dövründə "PAŞA Bank"ın öhdəlikləri 10,9 % artaraq 8 milyard 88,327 milyon manata, o cümlədən depozit portfeli 9,3 % artaraq 6 milyard 910,712 milyon manata, balans kapitalı isə 0,2 % artaraq 959,729 milyon manata çatıb.

    Xatırladaq ki, "PAŞA Bank" 2007-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 354,512 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 56,8 %-i daxil olduğu "PAŞA Holdinq" MMC-yə, 28,2 %-i "Bless" MMC-yə, 10 % Arif Paşayevə, 5 %-i isə Mircamal Paşayevə (Bankın Müşahidə Şurasının sədri) məxsusdur.

    Депозитный портфель PAŞA Bank вырос на 9,3% в годовом выражении

    Son xəbərlər

    12:49

    Tramp: Londonla münasibətlərdəki gərginlik III Karlın səfərinə təsir etməyəcək

    Digər ölkələr
    12:48

    Takaiçi: Yaponiya ASEAN ölkələrinə 10 milyard dollar maliyyə yardımı ayırmağı planlaşdırır

    Energetika
    12:41

    Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü Əli Bəşirovun ayaq əzələlərində xırda yırtıqlar var

    Futbol
    12:32

    Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    12:25

    "Araz Saatlı"nın rəsmisi futbolçuları və hakimləri təhdid etdiyinə görə 5 oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    12:23

    Lin Tszyan: Çin İrana hərbi dəstək göstərmir, bütün ittihamlar uydurmadır

    Digər ölkələr
    12:18

    "Qarabağ" 700 manat cərimələnib

    Futbol
    12:18

    Naxçıvanda sahibkarlara verilən lisenziyaların sayı 71,4 faiz artıb

    Biznes
    12:09

    Samvel Karapetyan Ermənistan vətəndaşlığından başqa bütün vətəndaşlıqlardan imtina edir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti