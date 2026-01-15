Депозитный портфель Банк ВТБ (Азербайджан) сократился почти на 11%

ОАО "Банк ВТБ (Азербайджан)" завершил 2025 год с чистой прибылью в размере 9,111 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка, это на 4,5% меньше, чем в 2024 году.

В прошлом году доходы банка составили 55,342 млн манатов (на 16,8% больше, чем в предыдущем году), расходы - 44,237 млн ​​манатов (+15,4%), сбережения по отчислениям в специальные резервы - 1,141 млн манатов (-3,1 раза), а выплаты по налогу на прибыль - 3,136 млн манатов (+3,9%).

На 1 января текущего года активы "Банк ВТБ Азербайджан" составили 306,222 млн манатов (-3,4%). Из них 211,651 млн манатов составляют чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 2,4%.

За отчетный период обязательства банка снизились на 9,2% - до 196,29 млн манатов, в том числе депозитный портфель понизился на 10,8% - до 101,814 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 8,9% - до 109,931 млн манатов.

"Банк ВТБ Азербайджан" создан в 2009 году на базе ОАО AF Bank, действующего с 2003 года. Его уставный капитал составляет 315,815 млн манатов.