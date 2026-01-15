İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    "Bank VTB Azərbaycan"ın depozit portfeli 11 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    • 15 yanvar, 2026
    • 16:28
    Bank VTB Azərbaycanın depozit portfeli 11 %-ə yaxın azalıb

    "Bank VTB Azərbaycan" ASC 2025-ci ili 9,111 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" Bankın maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 4,5 % azdır.

    Ötən il "Bank VTB Azərbaycan"ın gəlirləri 55,342 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 16,8 % çox), xərcləri 44,237 milyon manat (15,4 % çox), xüsusi ehtiyatlara ayırmalar üzrə qənaəti 1,141 milyon manat (3,1 dəfə az), mənfəət vergisi ödəmələri 3,136 milyon manat (3,9 % çox) təşkil edib.

    Bu il yanvarın 1-nə "Bank VTB Azərbaycan"ın aktivləri 306,222 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 3,4 % azdır. Bunun 211,651 milyon manatı müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə Bankın kredit portfeli 2,4 % böyüyüb.

    Hesabat dövründə "Bank VTB Azərbaycan"ın öhdəlikləri 9,2 % azalaraq 196,29 milyon manata, o cümlədən depozit portfeli 10,8 % azalaraq 101,814 milyon manata düşüb, balans kapitalı isə 8,9 % artaraq 109,931 milyon manata çatıb.

    Xatırladaq ki, "Bank VTB Azərbaycan" 2003-cü ildən fəaliyyət göstərən "AF Bank" ASC-nin bazasında 2009-cu ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 315,815 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 99,999995%-i "Bank VTB Rusiya" ASC-yə, 0,000005%-i isə Adıgözəl Ağayevə ("Ata Holdinq" MMC-nin keçmiş baş direktoru) məxsusdur.

    Bank VTB Azərbaycan xalis mənfəət

    Son xəbərlər

    16:58

    Füzulidə iki nəfər avtomobildə dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    16:55

    Deputat: Azərbaycan-Türkiyə tərəfdaşlığı Avropanın enerji təhlükəsizliyinin onurğa sütunlarından biridir

    Energetika
    16:47

    FIS norveçli məşqçiləri cəzalandırıb

    Fərdi
    16:45

    "Ziraat Bank Azərbaycan" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    16:43

    Sabah Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    16:42

    Vüqar Gülməmmədov: "Yeni Strateji Plan Hesablama Palatası üçün yol xəritəsi olacaq"

    Maliyyə
    16:41
    Foto

    Astara, Tərtər, Ağdaş və Goranboyda səyyar tibbi müayinələr təşkil edilib

    Sağlamlıq
    16:40

    Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları üçün seminar təşkil olunub

    Fərdi
    16:38
    Foto

    Ceyhun Bayramov Maqdalena Qrononu sülh prosesindəki irəliləyişlər barədə məlumatlandırıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti