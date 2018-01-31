Депозитный портфель AccessBank вырос на 40%

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ AccessBank опубликовал финансовую отчетность за 2017 год. Депозитный портфель банка в прошлом году вырос на 40,36% или на 115 млн манатов по сравнению с 2016 годом, до 399,815 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

В целом, депозитный портфель банка длительное время демонстрирует рост. Отметим, что ни в одном квартале прошлого года не фиксировалось сокращение портфеля. Это говорит о высоком доверии клиентов к банку.

На 31 декабря 2017 года коэффициент мгновенной ликвидности составил 120,88%.

Активы банка на начало 2018 года составили 844,821 млн манатов, а кредитный портфель - 503,503 млн манатов. В целом, наблюдается тенденция роста кредитного портфеля. В частности, в декабре прошлого года зафиксирован рекордный объем кредитования.

Наряду с этим, в течение III квартала процентные доходы AccessBank выросли на 31,14% - до 102,475 млн манатов. Чистая процентная прибыль банка за квартал выросла на 34,54% - до 38,958 млн манатов. На конец 2017 года доходы банка составили 24,204 млн манатов, что означает рост на 5,7% по сравнению с III кварталом. На покрытие возможных убытков по активам банк выделил 13,688 млн манатов в виде резервов.

Комментируя финансовые показатели банка, председатель правления Рольф Рейхардт заявил: "В данной экономической ситуации инвесторы положительно оценивают развитие банка и готовят увеличение капитала. AccessBank очень позитивно относится к 2018 году. В течение текущего года банк готовится еще больше повысить финансовую устойчивость, укрепить позиции на рынке. Нашими главными приоритетами и впредь остаются оказание всесторонней поддержки предпринимателям, расширение охвата цифрового банкинга и повышение доверия клиентов".

Уставный капитал AccessBank составляет 140,25 млн манатов. Банк имеет 100% иностранный капитал, который принадлежит 6 международным финансовым институтам. Акционерами банка являются Черноморский банк торговли и развития (20%), Европейский банк реконструкции и развития (20%), Международная финансовая корпорация (20%), KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau (20%), Access Microfinance Holding AG (16,53%) и LFS Financial Systems GmbH (3,47%).