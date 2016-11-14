Денежные переводы в Азербайджан за последние два года сократились на 49%

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Объем денежных переводов в Азербайджан за январь-сентябрь этого года сократился в годовом сравнении на 34,7%, по сравнению с соответствующим периодом 2014 года – на 49,4%.

Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре денежной политики Центробанка Азербайджана за 9 месяцев.

Так, за первые 9 месяцев этого года в страну переведено 586 млн долларов США. В аналогичном периоде 2015 года этот показатель равнялся 897 млн долларов, 2014 года – 1,159 млрд долларов.

Сокращение объема денежных переводов объясняется ослаблением экономической активности в основных странах-партнерах Азербайджана.