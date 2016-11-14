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    Денежные переводы в Азербайджан за последние два года сократились на 49%

    Это объясняется ослаблением экономической активности в основных странах-партнерах Азербайджана

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Объем денежных переводов в Азербайджан за январь-сентябрь этого года сократился в годовом сравнении на 34,7%, по сравнению с соответствующим периодом 2014 года – на 49,4%.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре денежной политики Центробанка Азербайджана за 9 месяцев.

    Так, за первые 9 месяцев этого года в страну переведено 586 млн долларов США. В аналогичном периоде 2015 года этот показатель равнялся 897 млн долларов, 2014 года – 1,159 млрд долларов.

    Сокращение объема денежных переводов объясняется ослаблением экономической активности в основных странах-партнерах Азербайджана.

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