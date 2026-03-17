Дефицит платежного баланса Азербайджана в 2025 году превысил $1 млрд.

Как передает Report, об этом заявил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на пресс-конференции.

Напомним, что в 2024 году дефицит платежного баланса страны составил $0,4 млрд.

"Речь идет о сокращении наших резервных активов, произошедшем в течение года. При расчете этого показателя, в соответствии с правилами и руководством BOP6 (шестое издание Руководства по платежному балансу), переоценка и курсовые разницы не учитываются", - добавил представитель ЦБА.