Дефицит платежного баланса Азербайджана в 2025 году превысил $1 млрд
Финансы
- 17 марта, 2026
- 11:19
Дефицит платежного баланса Азербайджана в 2025 году превысил $1 млрд.
Как передает Report, об этом заявил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на пресс-конференции.
Напомним, что в 2024 году дефицит платежного баланса страны составил $0,4 млрд.
"Речь идет о сокращении наших резервных активов, произошедшем в течение года. При расчете этого показателя, в соответствии с правилами и руководством BOP6 (шестое издание Руководства по платежному балансу), переоценка и курсовые разницы не учитываются", - добавил представитель ЦБА.
