Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Дефицит платежного баланса Азербайджана в 2025 году превысил $1 млрд

    Финансы
    • 17 марта, 2026
    • 11:19
    Дефицит платежного баланса Азербайджана в 2025 году превысил $1 млрд

    Дефицит платежного баланса Азербайджана в 2025 году превысил $1 млрд.

    Как передает Report, об этом заявил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на пресс-конференции.

    Напомним, что в 2024 году дефицит платежного баланса страны составил $0,4 млрд.

    "Речь идет о сокращении наших резервных активов, произошедшем в течение года. При расчете этого показателя, в соответствии с правилами и руководством BOP6 (шестое издание Руководства по платежному балансу), переоценка и курсовые разницы не учитываются", - добавил представитель ЦБА.

    Платежный баланс Самир Насиров Центральный банк Азербайджана
    Azərbaycanın ötən il tədiyyə balansında 1 milyard dollardan çox kəsir olub
    Azerbaijan's balance of payments deficit exceeded $1B in 2025
    Последние новости

    Лента новостей