COMEX: Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $3 550 за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

По данным на 06:48 по бакинскому времени, цена на драгметалл составляла $3 550,20 за тройскую унцию (плюс 0,97%). По состоянию на 06:53 по бакинскому времени стоимость золота снизила рост до $5 430,30 за унцию (плюс 0,4%).