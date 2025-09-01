    Ильхам Алиев ШОС Китай

    COMEX: Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

    Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $3 550 за тройскую унцию.

    Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

    По данным на 06:48 по бакинскому времени, цена на драгметалл составляла $3 550,20 за тройскую унцию (плюс 0,97%). По состоянию на 06:53 по бакинскому времени стоимость золота снизила рост до $5 430,30 за унцию (плюс 0,4%). 

