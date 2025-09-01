    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    "Comex": Qızılın qiyməti bütün zamanların ən yüksək həddinə çatır

    Maliyyə
    • 01 sentyabr, 2025
    • 08:58
    Comex: Qızılın qiyməti bütün zamanların ən yüksək həddinə çatır

    "Comex" birjasında (Nyu-York əmtəə birjasının bölməsi) 2025-ci ilin dekabrında çatdırılacaq qızıl fyuçerslərinin qiyməti troya unsiyası üçün 3 550 dollardan yuxarı qalxaraq bütün zamanların ən yüksək həddinə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ticarət platformasının məlumatları xəbər verir.

    Bakı vaxtı ilə saat 06:48-ə olan məlumata görə, qiymətli metalın qiyməti bir troya unsiyası üçün 3 550,20 dollar (+0,97 %) təşkil edib. Bakı vaxtı ilə saat 06:53-ə olan məlumata görə, qızılın qiyməti artımını bir troya unsiyası üçün 5 430,30 dollara qədər azaldıb (+0,4 %).

    Qızıl   Birja   ticarət  
    Rus Versiası Rus Versiası
    COMEX: Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

    Son xəbərlər

    09:54

    FHN: Ötən həftə ərzində 672 yanğına çıxış olub, 5 nəfərin meyiti aşkarlanıb

    Hadisə
    09:53

    Əfqanıstanda zəlzələ qurbanlarının sayı 500-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    09:51

    Ərdoğan Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesinin gedişindən məmnunluq ifadə edib

    Xarici siyasət
    09:50

    Vəkilliyə qəbulla bağlı növbəti test imtahanına elektron müraciət başlayıb

    Hadisə
    09:48

    TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri azalıb

    Energetika
    09:37

    Tiencində İlham Əliyevin Maldiv Prezidenti ilə görüşü olub

    Xarici siyasət
    09:25

    Tokayev ŞƏT-in su problemlərinin öyrənilməsi Mərkəzinin yaradılmasını təklif edib

    Digər ölkələr
    09:18

    Azərbaycan idmançılarının sentyabr ayına olan reytinq cədvəli açıqlanıb

    Fərdi
    09:11

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.09.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti