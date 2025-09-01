"Comex": Qızılın qiyməti bütün zamanların ən yüksək həddinə çatır
Maliyyə
- 01 sentyabr, 2025
- 08:58
"Comex" birjasında (Nyu-York əmtəə birjasının bölməsi) 2025-ci ilin dekabrında çatdırılacaq qızıl fyuçerslərinin qiyməti troya unsiyası üçün 3 550 dollardan yuxarı qalxaraq bütün zamanların ən yüksək həddinə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu ticarət platformasının məlumatları xəbər verir.
Bakı vaxtı ilə saat 06:48-ə olan məlumata görə, qiymətli metalın qiyməti bir troya unsiyası üçün 3 550,20 dollar (+0,97 %) təşkil edib. Bakı vaxtı ilə saat 06:53-ə olan məlumata görə, qızılın qiyməti artımını bir troya unsiyası üçün 5 430,30 dollara qədər azaldıb (+0,4 %).
