​CİA: в Азербайджане уровень инфляции составил 3,9%

Баку. 26 Марта. REPORT.AZ/ Аналитики Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) распространили отчет, касающийся инфляции в странах мира.

Как передает Report, согласно опубликованной таблице, в прошлом году в Азербайджане уровень инфляции составил 3,9%.

Наилучшие показатели среди стран бывшего СССР показали Литва (-1%), Эстония (0,5%, 54-е место) и Латвия (0,7%, 61-е место). В Грузии уровень инфляции составил 4,1%, в Казахстане – 5,3%, а в Армении – 5,6%.

Наихудший результат продемонстрировала Украина с ростом цен на 49%, она и заняла предпоследнее, 225-е место, обогнав лишь Венесуэлу. В Таджикистане уровень инфляции составил 8,9%, в Узбекистане – 11%, в Беларуси – 15%, в России 15,4%.

Этот рейтинг включает 226 государств, которые ранжированы по возрастанию темпов роста потребительских цен. В начале списка расположены государства с дефляцией, среди которых оказалась и Литва.