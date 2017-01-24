Чистый долг турецкой экономики достиг 250 млрд долларов

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Активы турецкой экономики на 1 октября 2016 года составили 8,554 трлн лир (2,280 трлн долларов), обязательства - 9,488 трлн лир (2,530 трлн долларов). Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, совокупный долг субъектов турецкой экономики составил 935 млрд лир или 250 млрд долларов.

В структуре чистого долга наибольшая доля приходится на частный сектор и составляет 1,517 трлн лир или 404 млрд долларов. Отметим, что наблюдаемое в последнее время ослабление лиры приведет к росту валютных долгов частных компаний в лировом эквиваленте.

Чистый долг госсектора равен 369 млрд лир или 98 млрд долларов. Положительное сальдо Центробанка Турции (TCMB) сложилось в размере 15 млрд лир или 4 млрд долларов, коммерческих банков – 116 млрд лир или 31 млрд долларов. Чистый долг страховых и пенсионных организаций равен 1 млрд долларов.

Удельный вес задолженностей населения в ВВП составляет 18%. Объем финансирования экономики иностранными гражданами равен 1,12 трлн лир или 299 млрд долларов.