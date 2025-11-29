Чистые внутренние активы банков Азербайджана в октябре сократились почти на 11%
Финансы
- 29 ноября, 2025
- 12:30
Чистые внешние активы азербайджанских банков по состоянию на 1 ноября этого года составили 28 млрд 576,6 млн манатов, что на 6,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), данный показатель на 7,4% превышает данные на начало 2025 года и на 8,7% больше по сравнению с 1 ноября прошлого года.
Чистые внутренние активы банков на отчетную дату составили 18 млрд 914,1 млн манатов, что на 10,9% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, на 4,9% меньше по сравнению с началом года и на 4,1% больше по сравнению с 1 ноября прошлого года.
Последние новости
12:57
Инфраструктура терминала КТК получила повреждения из-за атаки безэкипажными катерамиДругие страны
12:49
Фото
Азербайджанская таможня предотвратила незаконный ввоз в Азербайджан около 11 кг золотаБизнес
12:41
Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Киев возросло до 29 - ОБНОВЛЕНО-3Другие страны
12:36
Зеленский: Россия выпустила по Киеву и области около 36 ракет и 600 дроновДругие страны
12:30
Чистые внутренние активы банков Азербайджана в октябре сократились почти на 11%Финансы
12:28
Один из лидеров оппозиции попытался поджечь канцелярию суда в ТбилисиВ регионе
12:24
Посол Риза: Малайзия открыта для расширения академических связей с АзербайджаномВнешняя политика
12:19
Bayraktar Teknoloji Azerbaycan: Карьерные выставки усиливают партнерство Азербайджана и ТурцииИКТ
12:09