    Чистые внутренние активы банков Азербайджана в октябре сократились почти на 11%

    Финансы
    • 29 ноября, 2025
    • 12:30
    Чистые внешние активы азербайджанских банков по состоянию на 1 ноября этого года составили 28 млрд 576,6 млн манатов, что на 6,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), данный показатель на 7,4% превышает данные на начало 2025 года и на 8,7% больше по сравнению с 1 ноября прошлого года.

    Чистые внутренние активы банков на отчетную дату составили 18 млрд 914,1 млн манатов, что на 10,9% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, на 4,9% меньше по сравнению с началом года и на 4,1% больше по сравнению с 1 ноября прошлого года.

    Azərbaycan banklarının xalis daxili aktivləri oktyabrda 11 %-ə yaxın azalıb
