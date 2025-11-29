Azərbaycan banklarının xalis daxili aktivləri oktyabrda 11 %-ə yaxın azalıb
Maliyyə
- 29 noyabr, 2025
- 11:54
Bu ilin noyabrın 1-nə Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 28 milyard 576,6 milyon manat təşkil edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 6,8 % çox, ilin əvvəli ilə müqayisədə 7,4 %, ötən ilin noyabrın 1-nə nisbətən isə 8,7 % çoxdur.
Hesabat tarixinə bankların xalis daxili aktivləri 18 milyard 914,1 milyon manat təşkil edib ki, bu da aylıq müqayisədə 10,9 % az, ilin əvvəli ilə müqayisədə 4,9 % az, ötən ilin noyabrın 1-nə nisbətən isə 4,1 % çoxdur.
Azərbaycanda ümumi aktivləri 56 milyard 341,9 milyon manat olan 22 bank fəaliyyət göstərir.
Son xəbərlər
12:22
Kiyevdə yaralananların sayı 16-ya çatıb - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
12:19
Foto
FHN Qəbələ aeroportunda təlim keçiribDaxili siyasət
12:12
Səfir: Növbəti tədris ilində 100-dən çox azərbaycanlı tələbənin Malayziyada ali təhsil alacağını proqnozlaşdırırıqElm və təhsil
12:11
Polşa Rusiyanın Ukraynaya zərbələri səbəbindən qırıcılarını havaya qaldırıbDigər ölkələr
12:05
Xətai rayonu ərazisində nəqliyyat vasitəsini narkotikin təsiri altında sürən sürücü saxlanılıbHadisə
12:03
Foto
Azərbaycana qanunsuz 11 kiloqrama yaxın qızıl gətirilməsinin qarşısı alınıbBiznes
11:59
Səfir: Azərbaycan ilə Malayziya təhsil və tələbə mübadiləsi sahəsində əlaqələri genişləndirməkdə maraqlıdırXarici siyasət
11:58
Müxalifət liderlərindən biri Tbilisi Məhkəməsinin dəftərxanasını yandırmağa cəhd edibRegion
11:58