    Azərbaycan banklarının xalis daxili aktivləri oktyabrda 11 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    • 29 noyabr, 2025
    • 11:54
    Azərbaycan banklarının xalis daxili aktivləri oktyabrda 11 %-ə yaxın azalıb

    Bu ilin noyabrın 1-nə Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 28 milyard 576,6 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 6,8 % çox, ilin əvvəli ilə müqayisədə 7,4 %, ötən ilin noyabrın 1-nə nisbətən isə 8,7 % çoxdur.

    Hesabat tarixinə bankların xalis daxili aktivləri 18 milyard 914,1 milyon manat təşkil edib ki, bu da aylıq müqayisədə 10,9 % az, ilin əvvəli ilə müqayisədə 4,9 % az, ötən ilin noyabrın 1-nə nisbətən isə 4,1 % çoxdur.

    Azərbaycanda ümumi aktivləri 56 milyard 341,9 milyon manat olan 22 bank fəaliyyət göstərir.

    xalis xarici aktivlər xalis daxili aktivlər Azərbaycan Mərkəzi Bankı

