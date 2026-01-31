Чистые внутренние активы азербайджанских банков выросли на 21%

Чистые внешние активы азербайджанских банков по состоянию на 1 января 2025 года составили 25 млрд 821,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 8,3% меньше по сравнению с 1 декабря 2025 года и на 2,9% - по сравнению с 1 января прошлого года.

На отчетную дату чистые внутренние активы банков составили 24 млрд 38,4 млн манатов, что на 17,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 20,9% - по сравнению с 1 января 2025 года.

В Азербайджане действуют 22 банка с общими активами в 57 млрд 86,2 млн манатов.