İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycan banklarının xalis daxili aktivləri il ərzində 21 % artıb

    Maliyyə
    • 31 yanvar, 2026
    • 15:42
    Azərbaycan banklarının xalis daxili aktivləri il ərzində 21 % artıb

    Bu ilin yanvarın 1-nə Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 25 milyard 821,9 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 8,3 % az, 2025-ci ilin yavarın 1-i ilə müqayisədə 2,9 % azdır.

    Hesabat tarixinə bankların xalis daxili aktivləri 24 milyard 038,4 milyon manat təşkil edib ki, bu da aylıq müqayisədə 17,2 % çox, ötən ilin yanvarın 1-i ilə müqayisədə 20,9 % çoxdur.

    Azərbaycanda ümumi aktivləri 57 milyard 86,2 milyon manat olan 22 bank fəaliyyət göstərir.

    xalis xarici aktivlər xalis daxili aktivlər Azərbaycan Mərkəzi Bankı

    Son xəbərlər

    15:53

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XV turunda daha bir oyun keçirilib

    Komanda
    15:42

    Azərbaycan banklarının xalis daxili aktivləri il ərzində 21 % artıb

    Maliyyə
    15:27

    Elmar Baxşıyev: "Qarabağ" "Nyukasl" üzərində qələbə qazana biləcəyini öz oyunu ilə sübut edib"

    Futbol
    15:12
    Foto

    Beşbarmaqda qədim karvansaray aşkarlanıb

    Daxili siyasət
    15:10

    Ukraynanın energetika naziri ölkədəki elektrik kəsintisinin səbəbini açıqlayıb

    Energetika
    15:02

    Premyer Liqada ötən ilin dekabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb

    Futbol
    14:57

    Azərbaycanda əhalinin bank əmanətləri 14 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    14:50

    Moldova və Ukraynanın enerji təchizatında problem yaranıb

    Digər ölkələr
    14:36

    "Real" klubu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində 9,2 milyon avro itirib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti